Мусорный коллапс: Почему с улиц Краснодара неделями не вывозят тонны отходов

С наступлением аномальной жары в Краснодаре появились серьезные проблемы с уборкой мусора. Жители всех районов города жалуются, что отходы не вывозят из контейнеров по две недели. Вокруг свалок вырастают горы из пакетов. Как сообщают местные жители, в некоторых местах урны убирают, но площадки для крупногабаритного мусора так и остаются переполненными. Причем ситуация одинаковая как во дворах многоквартирных домов, так и в частном секторе.
«Возле мусорных баков ЖК “Европейский” помойка. Горы мусора и гнилые фрукты за баками. Вонища! Вроде бы респектабельный район, а мусор убрать должным образом не могут. Даже когда баки опорожняют, то грязь вокруг остается», — рассказывают жители города в Telegram-канале «КП» — Кубань.
Похожие сообщения приходят от людей с улиц Стасова, Ким, Октябрьской, Кожевенной. В ответ на жалобы в «Мусороуборочной компании» отвечают, что отходы уберут в ближайшее время.
«Вывоз отходов на контейнерной площадке осуществляется каждый день. Вывоз отходов производится в соответствии с объемом по заключенным договорам. Отходы сверх норматива остаются на площадке. Вывоз сверхдоговорного объема отходов происходит на возмездной основе. Вопрос санитарного содержания контейнерной площадки относится к компетенции собственника данной площадки. Вывоз несанкционированных отходов будет осуществлен в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе АО «Мусороуборочной компании».
Как позже рассказали жители районов, мусор действительно убирали после жалоб в СМИ и специализированные службы. В некоторых случаях он исчезал уже на следующий день. Но почему весь город завален отходами и с чем связана уборка мусорок только после жалоб, оперативно ответить в АО «Мусороуборочной компании» не смогли.
При этом глава Краснодара Евгений Наумов накануне сообщил, что основная причина несвоевременного вывоза мусора заключается в нехватке водителей. Темы переполненных свалок также коснулись во время совещания под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.
«Глава региона справедливо отметил, что горожане платят за вывоз отходов, и они вправе жить в чистоте и порядке. От жителей Краснодара поступает большое количество сообщений по содержанию контейнерных площадок. Чтобы изменить ситуацию, увеличиваем количество контейнеров», — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.
Мэр города также обратился к жителям Краснодара с просьбой заказывать вывоз крупногабаритного мусора только у проверенных организаций. Это поможет устранить проблему «серых мусорщиков», которые скидывают стройматериалы вдоль дорог и прямо во дворах.