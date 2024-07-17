Мусорный коллапс: Почему с улиц Краснодара неделями не вывозят тонны отходов

С наступлением аномальной жары в Краснодаре появились серьезные проблемы с уборкой мусора. Жители всех районов города жалуются, что отходы не вывозят из контейнеров по две недели. Вокруг свалок вырастают горы из пакетов. Как сообщают местные жители, в некоторых местах урны убирают, но площадки для крупногабаритного мусора так и остаются переполненными. Причем ситуация одинаковая как во дворах многоквартирных домов, так и в частном секторе.