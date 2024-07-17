Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО

«Установить, что участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, направлявшими их для участия в специальной военной операции», — говорится в проекте постановления.