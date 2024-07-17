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Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Установить, что участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, направлявшими их для участия в специальной военной операции», — говорится в проекте постановления.

Также указывается, что такая справка может выдаваться как участникам СВО, так и членам их семей.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что нормативное закрепление участия гражданина в СВО соответствующей справкой позволит значительно ускорить процесс предоставления полагающихся ему мер защиты и поддержки.