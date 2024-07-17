На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы

«Антициклон уступает место фронту, который не особо активен, но создаст условия для развития конвекции. Поэтому с 18 по 20 июля местами вероятны кратковременные дожди и грозы на фоне умеренно теплой погоды», — рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.