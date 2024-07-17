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На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы

Уральские синоптики предупредили об изменениях погоды в Свердловской области.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 756 мм рт. ст. +28°

С 18 по 20 июля в регионе ожидаются дожди с грозами и ветер. При этом до конца недели сохранится комфортная дневная температура +24… +26 °С.

«Антициклон уступает место фронту, который не особо активен, но создаст условия для развития конвекции. Поэтому с 18 по 20 июля местами вероятны кратковременные дожди и грозы на фоне умеренно теплой погоды», — рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Она отметила, что в некоторых районах с 18 по 20 июля возможен ветер с порывами до 15 м/с.

Как сообщалось ранее, Камышлов в Свердловской области стал лидером среди городов планеты по количеству выпавших осадков за сутки (по данным на 30 июня).

Согласно данным метеорологических экстремумов Земли, в Камышлове за сутки выпало 47 мм осадков.