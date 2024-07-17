Краснодар примет 20 новых трамваев в 2024 году

«Проект развития электротранспорта в городе имеет просто колоссальные масштабы. Такой стройки в Краснодаре не было никогда. И мы реализуем его сегодня не только для современных жителей, но и для следующих поколений», — написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.