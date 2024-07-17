Краснодар примет 20 новых трамваев в 2024 году

Первый трамвай по концессионному соглашению принял Краснодар. Вагон, произведенный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, прибыл в Западное трамвайное депо.
Теперь специалисты МУП «КТТУ» протестируют трамвай и проведут отладку. После всех работ вагон примут в эксплуатацию, и он выйдет на линию.
В вагоне оборудовали 32 посадочных места. Всего трамвай вмещает 120 пассажиров. В низкопольном транспорте есть кондиционеры, wi-fi и USB-розетки. Трамвай выйдет на маршрут Западного депо, который проходит через обновленный трамвайный узел на улице Московской.
«Для краснодарцев мы закупаем трамваи со 100% низким уровнем пола и широкими проходами, удобные для маломобильных групп населения и пассажиров с детьми. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования, что особенно важно для южного лета», — отметил гендиректор «Нового трамвая Краснодара» Игорь Васильев.
В 2024 году Краснодар примет 20 новых трамваев. К концу 2026 года в краевом центре по концессии выйдут на линию 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.
«Проект развития электротранспорта в городе имеет просто колоссальные масштабы. Такой стройки в Краснодаре не было никогда. И мы реализуем его сегодня не только для современных жителей, но и для следующих поколений», — написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.
Кроме обновления парка в Краснодаре строят Западную трамвайную линию. Ее протяженность составит 35,6 км.