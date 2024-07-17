В Воронеже обесточен Центральный рынок

Рынок не будет работать как минимум весь день, о сроках восстановления электроснабжения пока ничего не известно. Из-за неработающих холодильников продукты с рынка пришлось на время вывезти. Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности в пресс-службе «Воронежэнерго».