В Воронеже обесточен Центральный рынок

В среду, 17 июля, в Воронеже перестал работать Центральный рынок. По словам одного из сотрудников торговой площадки, причиной ее временного закрытия стало отсутствие света. Отключение произошло из-за повреждения кабелей, основного и запасного. На месте работают специалисты «Воронежской горэлектросети».
Рынок не будет работать как минимум весь день, о сроках восстановления электроснабжения пока ничего не известно. Из-за неработающих холодильников продукты с рынка пришлось на время вывезти. Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности в пресс-службе «Воронежэнерго».
Обновлено в 16:04.
— Специалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устраняют технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией Центральный рынок в городе Воронеже. Для временного обеспечения здания электроэнергией задействован мобильный резервный источник электроснабжения. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимально оперативно, — сообщили в «Воронежэнерго».
РИА «Воронеж» писало, что в среду, 10 июля, аварийное отключение света произошло на нескольких улицах Коминтерновского района. Потом электроснабжение возобновили, но утром вновь произошло отключение. В пятницу, 12 июля, в правительстве Воронежской области сообщили о восстановлении работы кабельной линии электропередачи.