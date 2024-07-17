«Рождественское дерево» зацвело в Сочи

В Сочи набрала цвет бурсария спиноза, или растение, известное как «рождественское дерево». Дерево известно своими цветками, которые напоминают снежинки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) нацпарка Сочи.
В Сочи в этом сезоне зацвела бурсария спиноза, которую еще называют «рождественским деревом» из-за того, что она цветет в конце декабря на своей родине в Австралии.
В Дендрарии курорта бурсария легко прижилась и теперь радует глаз цветением в летнее время. Ее ароматные кисти из маленьких белых цветов напоминают снежинки. Чтобы полюбоваться этим прекрасным цветением, можно посетить фонтан «Ныряльщица». Увидеть дерево можно также на другой стороне от Главной лестницы — под метасеквоей.