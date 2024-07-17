Из украинского плена освобожден еще один свердловчанин

Среди освобожденных российских солдат оказался житель Свердловской области. Информацию ЕАН подтвердила Уполномоченный по права человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Сегодня вернулись в Россию 95 военнопленных, один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. Мы его ждали! Конечно, ждали. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения. Пусть у него все получится в жизни. Ведь сегодня он пережил второе рождение», — заявила Мерзлякова.
Она добавила, что всего с начала 2024 года на родину вернулся 21 военнопленный свердловчанин. Омбудсмен поблагодарила всех, кто причастен к этой работе.
По данным Минобороны, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В военном ведомстве добавили, что посредничество в обмене оказали ОАЭ.