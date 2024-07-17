Волгоградка пожаловалась Бастрыкину на врачей за неверный диагноз дочери

Жалобы жительницы Волгограда на врачей, которые поставили неверный диагноз ее дочери, дошли до председателя СК России Александра Бастрыкина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, женщина обратилась в СМИ.
— Жалоба содержала жалобу на действия медицинских работников, не принявших мер к постановке диагноза ее дочери и оказанию ей медицинской помощи, в результате чего состояние девушки резко ухудшилось, — уточнили в ведомстве.
Волгоградские следователи организовали процессуальную проверку. Глава регионального ведомства доложит о результатах Бастрыкину.