Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка пожаловалась Бастрыкину на врачей за неверный диагноз дочери

В Волгограде медиков обвиняют в плохом лечении девушки.

Источник: Комсомольская правда

Жалобы жительницы Волгограда на врачей, которые поставили неверный диагноз ее дочери, дошли до председателя СК России Александра Бастрыкина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, женщина обратилась в СМИ.

— Жалоба содержала жалобу на действия медицинских работников, не принявших мер к постановке диагноза ее дочери и оказанию ей медицинской помощи, в результате чего состояние девушки резко ухудшилось, — уточнили в ведомстве.

Волгоградские следователи организовали процессуальную проверку. Глава регионального ведомства доложит о результатах Бастрыкину.

СК