Ливни и грозы с градом обрушатся на Воронежскую область

Днем в пятницу, 19 июля, в Воронежской области прогнозируют кратковременные дожди, местами ожидаются ливни. В отдельных районах прогремят грозы и выпадет град. При грозах порывы ветра будут достигать 15−18 м/сек. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в среду, 17 июля.
В самом Воронеже возможен кратковременный дождь с грозой. Града в столице Черноземья 19 июля не прогнозируют.
К пятнице в Воронежскую область придет циклон со стороны Мурманска, который принесет холодный фронт. Уже в ночь на 19 июля начнутся дожди. Температура воздуха немного снизится, однако в начале следующей недели в регион вновь вернется сильная жара.
Днем вторника, 16 июля, на Воронеж обрушился ливень с грозой. По сообщениям горожан, за короткое время столбики термометров резко опустились на несколько градусов. В считаные минуты на некоторых городских улицах тротуары и проезжая часть оказались под водой.