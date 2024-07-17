Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни и грозы с градом обрушатся на Воронежскую область

Непогода ожидается 19 июля.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 79% 756 мм рт. ст. +28°

Днем в пятницу, 19 июля, в Воронежской области прогнозируют кратковременные дожди, местами ожидаются ливни. В отдельных районах прогремят грозы и выпадет град. При грозах порывы ветра будут достигать 15−18 м/сек. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в среду, 17 июля.

В самом Воронеже возможен кратковременный дождь с грозой. Града в столице Черноземья 19 июля не прогнозируют.

К пятнице в Воронежскую область придет циклон со стороны Мурманска, который принесет холодный фронт. Уже в ночь на 19 июля начнутся дожди. Температура воздуха немного снизится, однако в начале следующей недели в регион вновь вернется сильная жара.

Днем вторника, 16 июля, на Воронеж обрушился ливень с грозой. По сообщениям горожан, за короткое время столбики термометров резко опустились на несколько градусов. В считаные минуты на некоторых городских улицах тротуары и проезжая часть оказались под водой.