Успенский пост: даты начала и окончания, календарь питания, ограничения

Архангел вручил Богородице ветвь от райского дерева, которую повелел нести перед ее гробом. Узнав о скорой кончине Богоматери, все апостолы, кроме Фомы Неверующего ???(согласно Евангелию от Иоанна, Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Иисуса воскресшим)???, собрались в Иерусалиме. Ученики Христа несли гроб с телом Богородицы в Гефсиманский сад к востоку от Старого Иерусалима. Дева завещала, чтобы ее похоронили между ее праведными родителями Анной и Иоакимом и супругом Иосифом Обручником.