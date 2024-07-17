Лосенок в Ленобласти показал камере огромные уши

У лосей плохое зрение, они больше полагаются на обоняние и слух. Поэтому уши у них большие и подвижные. В случае опасности лось замирает и ушами-локаторами «сканирует» окружающее пространство. Особенно велики уши у лосят — в сравнении с еще небольшой головой.