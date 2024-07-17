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Нижегородцам объяснили, почему нет туалетов в метро

Поездки в метро занимают мало времени.

Пассажиры метро обратили внимание на отсутствие туалетов в подземке. В Telegram-канале «Метро НН» объяснили, с чем это связано.

Метростроевцы отметили, что туалеты никогда не проектировались в подземке. Поездки в метро занимают мало времени, поэтому туалеты не требуются.

«В вестибюлях для них недостаточно места и требуется сложное подключение к канализации — ведь, как правило, станции находятся ниже уровнем», — добавили в Telegram-канале.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что оборудование для доставки грунта из-под земли устанавливают на Сенной площади.