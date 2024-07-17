В Миассе и Златоусте четвертый день ищут мальчика, уехавшего из дома

Пропавшего подростка ищут волонтеры в Миассе и Златоусте. Мальчик 14 июля уехал из дома на красном велосипеде в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, о его месте нахождения также нет информации. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.