В Миассе и Златоусте четвертый день ищут мальчика, уехавшего из дома

Пропавшего подростка ищут волонтеры в Миассе и Златоусте. Мальчик 14 июля уехал из дома на красном велосипеде в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, о его месте нахождения также нет информации. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.
Пропавший — 17-летний Павлов Игорь Андреевич.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: куртка цвета хаки, черные спортивные штаны, серые кроссовки, черная кепка.
Всех, кто располагает какими-то данными или является очевидцем, просят незамедлительно сообщить поисковикам: Елена 89514515082, Наталья 89028663313.