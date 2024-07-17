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В Миассе и Златоусте четвертый день ищут мальчика, уехавшего из дома

Очевидцев просят сообщить информацию организаторам поиска.

Пропавшего подростка ищут волонтеры в Миассе и Златоусте. Мальчик 14 июля уехал из дома на красном велосипеде в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, о его месте нахождения также нет информации. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.

Пропавший — 17-летний Павлов Игорь Андреевич.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: куртка цвета хаки, черные спортивные штаны, серые кроссовки, черная кепка.

Всех, кто располагает какими-то данными или является очевидцем, просят незамедлительно сообщить поисковикам: Елена 89514515082, Наталья 89028663313.