Экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров умер в 69 лет

Некоторые СМИ называют Шмарова «скандально известным». У него был конфликт с редакцией «Ведомостей», куда журналист пришел на место главреда в 2020 году из-за смены собственника. Коллектив газеты после этого обвинил мужчину в цензуре и искажении редакционной политики: по словам сотрудников, он не пропускал или исправлял негативные заметки о «Роснефти», требовал не публиковать опросы «Левада-центра» и не критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина. В знак протеста из «Ведомостей» в итоге уволились все заместители главреда.