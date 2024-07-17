Продажи музыки на физических носителях увеличились впервые за 20 лет

За первые шесть месяцев 2024 года продажи физических альбомов выросли на 3,2%. Всего было продано более восьми миллионов копий. Общие продажи физических альбомов не увеличивались в годовом исчислении с 2004 года, когда они выросли на 2,6% и составили 163,4 миллиона экземпляров.
Потребление музыки в стриминговом формате при этом увеличилось на 11% в годовом исчислении до почти 88 миллионов единиц, сообщает Music Week. В связи с ростом интереса к винилу продажи компакт-дисков сильно снизились. Тем не менее меломаны, которые любят физические копии альбомов, способствуют развитию этого сегмента рынка.
Ранее стало известно, что альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department стал самым популярным релизом года в США.