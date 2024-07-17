Продажи музыки на физических носителях увеличились впервые за 20 лет

За первые шесть месяцев 2024 года продажи физических альбомов выросли на 3,2%. Всего было продано более восьми миллионов копий. Общие продажи физических альбомов не увеличивались в годовом исчислении с 2004 года, когда они выросли на 2,6% и составили 163,4 миллиона экземпляров.