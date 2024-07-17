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Синоптики объявили оранжевый уровень из-за ливней и шквалистого ветра 18 июля

Сильные грозы и шквалистый ветер прогнозируются в Беларуси на 18 июля.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 74% 756 мм рт. ст. +32°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов о непогоде на 18 июля. Из-за гроз, ливней и шквалистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

В четверг в Беларусь прогнозируются грозы, ливни и шквалистый ветер. Ночью непогода придет в южные регионы, а днем в юго-восточных и на большей части страны вероятны грозы, местами сильные ливни с усилением порывов шквалистого ветра до 15−20 метров в секунду.

В ночные часы температуры будут опускаться до +17 — +23 градусов, а днем максимально +23 — +29 градусов.