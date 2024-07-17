Синоптики объявили оранжевый уровень из-за ливней и шквалистого ветра 18 июля

Синоптики предупредили белорусов о непогоде на 18 июля. Из-за гроз, ливней и шквалистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
В четверг в Беларусь прогнозируются грозы, ливни и шквалистый ветер. Ночью непогода придет в южные регионы, а днем в юго-восточных и на большей части страны вероятны грозы, местами сильные ливни с усилением порывов шквалистого ветра до 15−20 метров в секунду.
В ночные часы температуры будут опускаться до +17 — +23 градусов, а днем максимально +23 — +29 градусов.