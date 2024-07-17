В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

В Самарской области из-за жаркой и сухой погоды местным жителям не рекомендуют посещать леса. В регионе высокий риск возникновения пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В оперативном ведомстве подчеркнули необходимость строго соблюдать меры пожарной безопасности. Среди рекомендаций значатся запрет на посещение лесов, запрет на разведение костров в лесу и на территориях, граничащих с лесными участками, даже вблизи водоемов. Нельзя поджигать сухую траву на полях или в лесу.
Также не следует бросать непотушенные спички или сигареты и пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями, такими как петарды или бенгальские огни. Жителям советуют не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.