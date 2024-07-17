В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

Также не следует бросать непотушенные спички или сигареты и пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями, такими как петарды или бенгальские огни. Жителям советуют не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.