В Астане мост Тауелсиздик перекроют на шесть дней

«С 23:00 18 июля до 01:00 24 июля планируется продолжить работы, частично перекрыв проезжую часть. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ».