Аномальное пекло может привести к дефициту воды в Сочи

Это связано в том числе с количеством гостей на курорте. На экваторе лета Сочи пересек планку в четыре миллиона гостей, сейчас на курорте одновременно отдыхают 187 тысяч туристов. И всем им, а также жителям города, нужна вода для готовки, уборки, стирки, полива садов, обслуживания бассейнов и прочих нужд.