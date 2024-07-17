Аномальное пекло может привести к дефициту воды в Сочи

Из-за аномальной жары в Сочи возрастает риск дефицита питьевой воды. Об этом сообщает водоканал Сочи.
Температура воздуха приближается к отметке в + 42 градуса, и пекло пока не планирует сбавлять обороты. Как рассказали в Водоканале, это может неблагоприятно влиять на мощности коммунальных служб и приводить к нехватке электроэнергии и воды.
«По данным технических служб Водоканала объемы потребления воды с начала года уже выросли на 20%. А первые полтора летних месяца показали 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом», — информирует пресс-служба водоканала Сочи.
Это связано в том числе с количеством гостей на курорте. На экваторе лета Сочи пересек планку в четыре миллиона гостей, сейчас на курорте одновременно отдыхают 187 тысяч туристов. И всем им, а также жителям города, нужна вода для готовки, уборки, стирки, полива садов, обслуживания бассейнов и прочих нужд.
В водоканале заверили, что в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды. Однако жителей Сочи и отдыхающих просят запастись водой и рационально использовать ресурс.
Кроме того, ситуацию может усугубить засуха. Из-за продолжительного отсутствия дождей уровень подземных вод может снизиться.
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