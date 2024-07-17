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Аномальное пекло может привести к дефициту воды в Сочи

В Сочи возрастает риск дефицита питьевой воды из-за аномальной жары.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 66% 756 мм рт. ст. +32°
Источник: Комсомольская правда

Из-за аномальной жары в Сочи возрастает риск дефицита питьевой воды. Об этом сообщает водоканал Сочи.

Температура воздуха приближается к отметке в + 42 градуса, и пекло пока не планирует сбавлять обороты. Как рассказали в Водоканале, это может неблагоприятно влиять на мощности коммунальных служб и приводить к нехватке электроэнергии и воды.

«По данным технических служб Водоканала объемы потребления воды с начала года уже выросли на 20%. А первые полтора летних месяца показали 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом», — информирует пресс-служба водоканала Сочи.

Это связано в том числе с количеством гостей на курорте. На экваторе лета Сочи пересек планку в четыре миллиона гостей, сейчас на курорте одновременно отдыхают 187 тысяч туристов. И всем им, а также жителям города, нужна вода для готовки, уборки, стирки, полива садов, обслуживания бассейнов и прочих нужд.

В водоканале заверили, что в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды. Однако жителей Сочи и отдыхающих просят запастись водой и рационально использовать ресурс.

Кроме того, ситуацию может усугубить засуха. Из-за продолжительного отсутствия дождей уровень подземных вод может снизиться.

Ранее в МЧС предупредили, что жаркая и ветреная погода на Кубани увеличивает риск пожаров.

МЧС