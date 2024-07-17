Горшенев: снять грамотный фильм про «КиШ» мог только Алексей Герман-старший

— Это просто мода, и она диктует свои тренды. Это как в самолете. Есть центр салона, по которому ходит стюардесса, есть места слева и справа, а есть средний ряд. Средний ряд может смотреть влево и вправо — то есть в центр (на мейнстрим), а может смотреть и в окошко. Но есть вероятность, что у мейнстрима будет больше возможностей. А дальше сидят левый и правый ряды, которые уже меньше смотрят на мейнстрим, больше смотрят в окошко. Но иногда, когда в окошке что-то проскакивает (звезда, солнце, другой самолет), все в этот момент смотрят в окошко. Когда за окошком что-то происходит, мейнстрим не очень интересен. И вот эти люди, которые всегда смотрят в окошко, они первые обращают внимание на что-то новое, и вслед за ними туда смотрят остальные. А потом — бац, и все снова смотрят на мейнстрим.