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Владельцам частных домов в Краснодаре запретили жарить шашлык

На Кубани жаркая и ветреная погода увеличивает риск возникновения пожаров.

Сотрудники МЧС России напоминают, что в регионе действует штормовое предупреждение с 17 по 18 июля по пожароопасности.

Сейчас на всей территории Кубани введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках.

17 июля сотрудники государственного пожарного надзора города Краснодара совместно с представителями администрации Калининского сельского округа провели рейд в поселке Российском. Жителям раздали памятки о противопожарной безопасности и попросили затушить мангалы тех, кто собирался жарить шашлык. Противопожарный режим подразумевает запрет на разведение любого огня на личном участке.

МЧС