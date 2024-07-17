Владельцам частных домов в Краснодаре запретили жарить шашлык

Сотрудники МЧС России напоминают, что в регионе действует штормовое предупреждение с 17 по 18 июля по пожароопасности.



Сейчас на всей территории Кубани введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках.



17 июля сотрудники государственного пожарного надзора города Краснодара совместно с представителями администрации Калининского сельского округа провели рейд в поселке Российском. Жителям раздали памятки о противопожарной безопасности и попросили затушить мангалы тех, кто собирался жарить шашлык. Противопожарный режим подразумевает запрет на разведение любого огня на личном участке.