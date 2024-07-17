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Московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии

Ночной клуб «Пропаганда», который был основан в Москве в 1997 году, объявил в социальных сетях о своем закрытии. Заведение будет работать до конца июля этого года. О причинах завершения работы не говорится.

Источник: Звук

Ночной клуб «Пропаганда», который был основан в Москве в 1997 году, объявил в социальных сетях о своем закрытии. Заведение будет работать до конца июля этого года. О причинах завершения работы не говорится.

«За эти годы мы пережили множество ярких и радостных моментов, реализовали массу интересных проектов, танцевали под музыку мировых звезд и открывали собственные таланты», — указали владельцы площадки в соцсетях.

За время работы в клубе выступали Франсуа Кеворкян, Деррик Мэй, Нина Кравиц, Марсель Деттманн и другие звезды электронной музыки.

Ранее мы составили гид по русской электронной музыке девяностых годов.