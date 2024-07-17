Какой будет погода в Казахстане 18 июля

В Атырауской, на западе, севере, юге, Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге, в центре Абайской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Улытауской области, на севере Жетысуйской области, на востоке Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность.