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Какой будет погода в Казахстане 18 июля

АЛМАТЫ, 17 июл — Sputnik. Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди, на севере, востоке, в центре, горных, предгорных районах юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 74% 756 мм рт. ст. +32°
Источник: Sputnik.kz

Днем в Атырауской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, на западе, севере, юге, Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге, в центре Абайской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Улытауской области, на севере Жетысуйской области, на востоке Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в мегаполисах.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал, порывистый ветер. Температура ночью 19−21, днем 33−35 градуса тепла.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер Температура ночью 18−20, днем 28−30 градусов выше нуля.

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Температура ночью днем 16−18, днем 22−24 градуса тепла.