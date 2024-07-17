Какой будет погода в Казахстане 18 июля

Днем в Атырауской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.
В Атырауской, на западе, севере, юге, Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге, в центре Абайской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Улытауской области, на севере Жетысуйской области, на востоке Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал, порывистый ветер. Температура ночью 19−21, днем 33−35 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер Температура ночью 18−20, днем 28−30 градусов выше нуля.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Температура ночью днем 16−18, днем 22−24 градуса тепла.