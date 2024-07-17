Море у Пионерского стало серым от извести (видео)

В Пионерском море у берега окрасилось в грязно-серый цвет. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Изменения заметили рано утром в среду, 17 июля. Отдыхающим пришлось уйти в другую часть пляжа, но нашлись и те, кто рискнул искупаться в грязной воде.
Как объяснил «Клопс» сити-менеджер Пионерского Леонид Шибаев, специалисты администрации прошлись вдоль руслу реки Чистой. Оказалось, что причина загрязнения — известь, которая попадает в море из Светлогорска.
«Причиной, предположительно, является стройплощадка по реконструкции АГРС (автоматизированной газораспределительной станции — ред.) на территории Светлогорска. Реконструкция происходит в рамках проекта Газпрома с целью увеличения пропускной способности, то есть дело нужное», — объяснил Леонид Шибаев.
По словам главы администрации, проблемой уже занялись коллеги из Светлогорска — специалисты управления по ГО и ЧС и отдела муниципального контроля.