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Море у Пионерского стало серым от извести (видео)

Мэр города объяснил причину загрязнения.

В Пионерском море у берега окрасилось в грязно-серый цвет. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Изменения заметили рано утром в среду, 17 июля. Отдыхающим пришлось уйти в другую часть пляжа, но нашлись и те, кто рискнул искупаться в грязной воде.

Как объяснил «Клопс» сити-менеджер Пионерского Леонид Шибаев, специалисты администрации прошлись вдоль руслу реки Чистой. Оказалось, что причина загрязнения — известь, которая попадает в море из Светлогорска.

«Причиной, предположительно, является стройплощадка по реконструкции АГРС (автоматизированной газораспределительной станции — ред.) на территории Светлогорска. Реконструкция происходит в рамках проекта Газпрома с целью увеличения пропускной способности, то есть дело нужное», — объяснил Леонид Шибаев.

По словам главы администрации, проблемой уже занялись коллеги из Светлогорска — специалисты управления по ГО и ЧС и отдела муниципального контроля.

экология