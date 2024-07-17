Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 18 июля

— Бахчисарайская, 1−31; Шлюзовая, 2−65; Волховская, 57−69, 34−70; Осташковская 2-я, 1−17, 2−16; Делегатская 42; Игровая 1-я, 7, 9; Гродненская, 18, 21/1 — с 08:00 до 09:34;

— Градский прииск; Коттеджи; Полянка, 12−16-А (чет.); Качалина, 2; Кудрина, 1, 3, 5, 5-А, 5-Б, 12 — с 08.00 до 18.00;

— Шлюзовая, 1−19; 3-я Осташковская, 2−8, 1−7; Гродненская, 1−19, 2−16; Куйбышева, 60−78; Херсонская 1-я, 1−15, 2−64; Херсонская 2-я, 1-А-12 — с 08.00 до 18.00.