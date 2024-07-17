Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 18 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 18 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 151 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— 250-летия Челябинска, 1-А, 18, 20, 22; Чичерина, 29 — с 13:00 до 18:00;
— Нязепетровская, 19; Аргаяшская, 3−42; Ижевская, 11−43; Парковая, 14−24; Бр. Кашириных, 60А; Коммунальная, 10, 15, 17−27, 32; Кислицина, 41−100; Партизанская, 14, 16, 18, 32−44; Сельскохозяйственная, 2−10, 13−24; Дальневосточная, 2, 4, 22−30 (чет.); Неглинная, 116; Тепличная, 21, 25, 34, 35, 40, 51−67; Стартовая, 2, 12−20, 24, 31−41 (неч.); Бехтерева, 3−5, 22−46; Парашютная, 1−13 (неч.), 21, 25, 27; Герцена, 2−18; Речная, 13, 16; Авиационная, 24−32 (чет.); пр. Победы, 197−285; Павлова, 22−32; Косарева, 44−50, 69, 95; Электродная, 1−20, 26, 30−44 (чет.), 50, 52, 54 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 8, 19 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Бахчисарайская, 1−31; Шлюзовая, 2−65; Волховская, 57−69, 34−70; Осташковская 2-я, 1−17, 2−16; Делегатская 42; Игровая 1-я, 7, 9; Гродненская, 18, 21/1 — с 08:00 до 09:34;
— Градский прииск; Коттеджи; Полянка, 12−16-А (чет.); Качалина, 2; Кудрина, 1, 3, 5, 5-А, 5-Б, 12 — с 08.00 до 18.00;
— Шлюзовая, 1−19; 3-я Осташковская, 2−8, 1−7; Гродненская, 1−19, 2−16; Куйбышева, 60−78; Херсонская 1-я, 1−15, 2−64; Херсонская 2-я, 1-А-12 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Горелова, 12; Копейское шоссе, 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 3, 3-А, 3-Б, 9, 11, 13, 13-А, 4, 8, 10, 18, 18-А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 5-П, 17, 36; Машиностроителей, 21; Пирогова, 1-А, 1-Б, 1-В, 3, 5, 7, 9, 11; Уральская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-А, 9, 10-А, 11, 11-А, 13-А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Псковская, 4, 4-А, 6, 8, 8-А, 8-Б, 2-А/1, 3; пер. Арматурный, 6; Трубосварочная, 2, 4, 4-А; Мясокомбинат, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Угольная, 11, 13, 15, 23, 27, 10-А, 13-Б, 36/1, 23, 2-И; ч/с: пос. ЧКПЗ; пос. Фатеевка: Угольная, Трубосварочная; пос. Самстрой — с 09:00 до 20:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Вахтангова, 2, 7; Трудовая, 18 — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Ш. Металлургов, 70 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Алма-Атинская, 37−82; Лесхозная, 1−15 — с 08.00 до 18.00;
— Белгородская, 2, 4, 6, 12, 14; Даурская, 6, 6-А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; пер. Анапский, 3, 5, 7, 9, 9−2; Анапская, 3−13, 13-А, 15-А, 17, 19, 19-А, 21, 21-А, 25−69, 73−79, 79-А, 81, 83, 83-А, 85, 87, 87-А, 89−95, 96, 104, 104-А — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Яблочкина, 21-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Блюхера, 15, 17, 19, 21, 23, 23-А, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37; Междугородная 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А, 10-А, 10-Б, 11, 11-А, 11/1, 13, 14, 14/1, 15, 15-А, 16, 17, 18, 20, 21, 22; пер. Минеральный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; Азовская, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Щукина, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 14 — с 08:00 до 17:00;
— Окружная 1-я, 3; Окружная 2-я, 1; Шаумяна, 118; Елькина, 110, 112; Загородная, 18 — с 13.00 до 18.00;
— ч/с: Таганайская, 13−26 — с 12:00 до 14:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Горького, 25; Крылова, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20; Грибоедова, 37 — с 08:30 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Ленина, 20 (подъезды 1−6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Зальцмана, 46, 48; Самохина, 190/1 — с 09.00 до 18.00;
— Щербаковская 2-я, 1−19 (нечет.); Щербаковская 3-я, 1−20; Мамина, 86−120; Загорская, 1−19; Шишкина, 39−65; пер. Бытовой 1-й, 1−11; пер. Бытовой 3-й, 4-й; пер. Загорский 3-й, 4-й; Танкистов, 40−60; Томская, 1−32; Ржевская, 1−58; пер. Ржевский 1-й, 2-й, 3-й,; Томский 2-й; Вязовая, 33−47 (неч.) — с 08.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Кирова, 139, 139-А; пл. Искусств, 1 — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.