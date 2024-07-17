Бастрыкин поручил проверить управляющую компанию «Патриот» в Краснодаре

В сети Интернет размещено видеообращение возмущенных жильцов, которые рассказали председателю СКР о ненадлежащем исполнении сотрудниками УК своих обязанностей по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома по улице Генерала Трошева, в котором проживает участник СВО, получивший ранения в ходе исполнения боевых задач.



Из-за неисправности лифтового оборудования военнослужащий и другие жильцы испытывают трудности при подъеме на верхние этажи строения. Кроме того, в подъездах не осуществляется уборка, а в квартиры поступает некачественная вода. Гражданами принято решение о смене обслуживающей организации, однако сотрудники УК на основании сфальсифицированных протоколов общих собраний незаконно продлили лицензию на право управления домом. Многочисленные обращения в различные структуры результатов не принесли.



В Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Кроме того, инициирован вопрос передачи возбужденных уголовных дел из органов внутренних дел в свое производство.



Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки. Также поручено принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовных дел в производство подчиненных следователей и представить доклад об их предварительных и окончательных результатах расследования.