Музыкант Song Wonsub выступит на фестивале K-pop Open Air

Корейский исполнитель и видеоблогер Song Wonsub станет специальным гостем на фестивале K-pop Open Air 23 июля. Хедлайнером события будет айдол-группа LIGHTSUM. Мероприятие состоится 23 июля на площадке МТС Live Лето в столичном комплексе «Лужники».
Song Wonsub прославился среди российской аудитории благодаря каверам на композиции группы «Кино», Андрея Губина, Мурата Насырова и не только.
На фестивале также пройдет конкурс среди танцоров K-pop Cover Dance Contest. 35 команд поборются за победу в четырех категориях.
Ранее стало известно, что HiFi-стриминг Звук представит свой шоукейс «Заря» на фестивале Пикник «Афиши».