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Музыкант Song Wonsub выступит на фестивале K-pop Open Air

Корейский исполнитель и видеоблогер Song Wonsub станет специальным гостем на фестивале K-pop Open Air 23 июля. Хедлайнером события будет айдол-группа LIGHTSUM. Мероприятие состоится 23 июля на площадке МТС Live Лето в столичном комплексе «Лужники».

Источник: Звук

Корейский исполнитель и видеоблогер Song Wonsub станет специальным гостем на фестивале K-pop Open Air 23 июля. Хедлайнером события будет айдол-группа LIGHTSUM. Мероприятие состоится 23 июля на площадке МТС Live Лето в столичном комплексе «Лужники».

Song Wonsub прославился среди российской аудитории благодаря каверам на композиции группы «Кино», Андрея Губина, Мурата Насырова и не только.

На фестивале также пройдет конкурс среди танцоров K-pop Cover Dance Contest. 35 команд поборются за победу в четырех категориях.

Ранее стало известно, что HiFi-стриминг Звук представит свой шоукейс «Заря» на фестивале Пикник «Афиши».