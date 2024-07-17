Музыкант Song Wonsub выступит на фестивале K-pop Open Air

Корейский исполнитель и видеоблогер Song Wonsub станет специальным гостем на фестивале K-pop Open Air 23 июля. Хедлайнером события будет айдол-группа LIGHTSUM. Мероприятие состоится 23 июля на площадке МТС Live Лето в столичном комплексе «Лужники».