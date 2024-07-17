Жителей Татарстана предупредили о новых уловках цифровых мошенников

Борец за информбезопасность также прокомментировал ставшие частыми в последнее время случаи появления фейковых аккаунтов тех или иных руководителей. Он посоветовал не бояться перезванивать начальнику и оценивать саму вероятность прямого диалога с ним в мессенджере, а при наличии возможности такой переписки сравнивать аккаунты «прежде, чем реагировать на сообщение».