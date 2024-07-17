Последние новости к вечеру 17 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июля 2024 года.
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток
Александру Кибовскому, экс-главе департамента культуры Москвы, предъявлено обвинение в восьми эпизодах взяток и покушении на мошенничество на сумму более 100 млн рублей. Следствие ходатайствует о его аресте.
Россия и Украина обменялись пленными
Москва и Киев обменялись 95 военнопленными при посредничестве ОАЭ. 95 российских военных вернулись домой, они получат медицинскую и психологическую помощь.
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля
Владимир Путин заявил о необходимости широкого внедрения цифрового рубля в экономику и финансы России, подчеркнув важность своевременной настройки правовой базы и регулирования.
В ряде регионов на юге России снова ограничили энергоснабжение
Юг России, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, столкнулся с отключениями электроэнергии из-за жары и сбоя на Ростовской АЭС. Введены аварийные ограничения в шести энергорайонах Краснодарского края.
ФССП начала взыскание с Ивлеевой налоговой задолженности
Судебные приставы Гатчинского района Ленобласти 27 июня 2024 года возбудили исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой для взыскания налоговой задолженности в 11,3 млн рублей. Долг включает налоги, сборы и пени в пользу Межрайонной инспекции ФНС номер 11.