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Последние новости к вечеру 17 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 17 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 17 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июля 2024 года.

В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток

Александру Кибовскому, экс-главе департамента культуры Москвы, предъявлено обвинение в восьми эпизодах взяток и покушении на мошенничество на сумму более 100 млн рублей. Следствие ходатайствует о его аресте.

Россия и Украина обменялись пленными

Москва и Киев обменялись 95 военнопленными при посредничестве ОАЭ. 95 российских военных вернулись домой, они получат медицинскую и психологическую помощь.

Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля

Владимир Путин заявил о необходимости широкого внедрения цифрового рубля в экономику и финансы России, подчеркнув важность своевременной настройки правовой базы и регулирования.

В ряде регионов на юге России снова ограничили энергоснабжение

Юг России, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, столкнулся с отключениями электроэнергии из-за жары и сбоя на Ростовской АЭС. Введены аварийные ограничения в шести энергорайонах Краснодарского края.

ФССП начала взыскание с Ивлеевой налоговой задолженности

Судебные приставы Гатчинского района Ленобласти 27 июня 2024 года возбудили исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой для взыскания налоговой задолженности в 11,3 млн рублей. Долг включает налоги, сборы и пени в пользу Межрайонной инспекции ФНС номер 11.