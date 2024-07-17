В Воронежской области построят три новых детских сада

Областной бюджет, по словам главы региона, возмещает частным детсадам часть расходов на оплату труда, покупку учебников и учебных пособий, средств обучения и игрушек. Например, в 2023 году субсидию получили 15 частных детсадов. В этом году на их поддержку направят почти 80 миллионов.