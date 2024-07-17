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В Воронежской области построят три новых детских сада

Они смогут принять 700 дошкольников.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Воронежской области поострят три новых детсада общей вместимостью 700 детей. Дошкольные заведения появятся в Бобровском, Таловском и Терновском районах, сообщил губернатор Алексагндр Гусев. Правительство также планирует развивать и частные дошкольные организации. Сегодня в такие сады ходят 1070 детей.

Областной бюджет, по словам главы региона, возмещает частным детсадам часть расходов на оплату труда, покупку учебников и учебных пособий, средств обучения и игрушек. Например, в 2023 году субсидию получили 15 частных детсадов. В этом году на их поддержку направят почти 80 миллионов.