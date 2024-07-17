Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обитателей Калининградского зоопарка накормили мороженым

Животные отведали специального мороженого в Калининградском зоопарке.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке животных угостили мороженым. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Так, 16 июля лемуров Сару и Джулиана накормили фруктовым мороженным с миксом из дыни, винограда, яблок, клубники, мандарина и мяты. А Абиссинского ворона Бахати угостили десертом со вкусом мучного червя.

Сорока Сара отведала мороженое с кешью и мозговой косточкой.

Все угощения приготовили по специальной технологии.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградском зоопарке выбрали имя для самочки суриката.