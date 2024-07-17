Обитателей Калининградского зоопарка накормили мороженым

В Калининградском зоопарке животных угостили мороженым. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Так, 16 июля лемуров Сару и Джулиана накормили фруктовым мороженным с миксом из дыни, винограда, яблок, клубники, мандарина и мяты. А Абиссинского ворона Бахати угостили десертом со вкусом мучного червя.
Сорока Сара отведала мороженое с кешью и мозговой косточкой.
Все угощения приготовили по специальной технологии.
Ранее сообщалось о том, что в Калининградском зоопарке выбрали имя для самочки суриката.