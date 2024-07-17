В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии

«По распоряжению диспетчера Черноморского РДУ: в связи с ограничениями пропускной способности электрических сетей и аварийными ремонтами генерирующего оборудования ОЭС Юга в условиях высоких уровней потребления периода экстремально высоких температур в операционной зоне Филиала АО “СО ЕЭС” Черноморское РДУ необходимо ограничить режим потребления электрической мощности по территории эксплуатационной ответственности ГУП РК “Крымэнерго”», — говорится в сообщении.
Ограничение по графику аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 18.07.2024 составит в объёме: с 09.00 до 11.00 — 20 МВт; с 11.00 до 18.00 — 35 МВт; с 18.00 до 20.00 — 20 МВт, уточнили в компании.
В «Крымэнерго» отметили, что в связи этим ожидаются временные отключения потребления согласно графиков.