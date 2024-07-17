Военком Агафонов: «Призывная кампания в Нижегородской области завершена»

В Нижегородской области полностью завершена весенняя призывная кампания 2024 года. Об этом в эфире радио «КП-Нижний Новгород» рассказал военный комиссар Нижегородской области, полковник Сергей Агафонов.
— Можно с уверенностью говорить, что контингент, который шел в этом призыве, очень подготовленные ребята, очень мотивированные. Я очень рад, что родители и сами призывники услышали и поняли, что призывники не пойдут в зону проведения СВО. В зоне проведения СВО участвуют только профессионалы, только военнослужащие-контрактники, которые знают, что такое воинская честь и долг. А молодым ребятам надо пройти первые азы армейской службы, получить военное образование и научиться работать с современной военной техникой, вжиться в коллектив и понять, что такое армия. Армия — это институт жизни, где молодой мальчишка становится мужчиной. Когда закаляется характер, и он уже в состоянии принимать самостоятельные обдуманные решения.
По словам военкома, нижегородцы пошли служить почти во все виды и рода войск — воздушно-десантные войска, в морскую пехоту, в части специального назначения,
— Вошли они и в научные роты — есть и такие ребята, которые очень умные и которые в дальнейшем принесут пользу в создании новых программ и новых образцов военной техники. Надеюсь, что ребята, которые послужат в научной роте, в дальнейшем свяжут свою жизнь с армией, — отметил Сергей Агафонов.