Военком Агафонов: «Призывная кампания в Нижегородской области завершена»

— Можно с уверенностью говорить, что контингент, который шел в этом призыве, очень подготовленные ребята, очень мотивированные. Я очень рад, что родители и сами призывники услышали и поняли, что призывники не пойдут в зону проведения СВО. В зоне проведения СВО участвуют только профессионалы, только военнослужащие-контрактники, которые знают, что такое воинская честь и долг. А молодым ребятам надо пройти первые азы армейской службы, получить военное образование и научиться работать с современной военной техникой, вжиться в коллектив и понять, что такое армия. Армия — это институт жизни, где молодой мальчишка становится мужчиной. Когда закаляется характер, и он уже в состоянии принимать самостоятельные обдуманные решения.