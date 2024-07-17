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Снос «Фрунзенской» стартовал в Петербурге 17 июля

Вестибюль станции метро «Фрунзенская» начали сносить в Санкт-Петербурге 17 июля, сообщили в группе подземки в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен»

Специалисты приступили к подготовке территории для реконструкции объекта. Согласно плану, там появится новое здание вестибюля с Единым диспетчерским центром метро.

Станцию закрыли на вход и выход 1 июня, как и «Удельную». Подрядчик в лице АО «Дороги и мосты» должен завершить первый этап работы с проектом к 1 июня 2027 года. В целом работы должны занять 62 месяца.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подготовил проект распоряжения об отказе вестибюлю «Фрунзенской» в охранном статусе. Документ утвердили 17 июля.

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