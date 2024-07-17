Муфтий призвал наказать блогера, растоптавшего православный крест

«Тот стрим, который я вел, был путем самозащиты. Это была провокация с их (христиан. — Ura.ru) стороны. Да, я бы не прав. Да, я приношу свои извинения. Да, я ни в коем случае не прав, но начали-то они, провоцировали меня. Так как этот стрим уже идет полгода, я не мог уже остановиться, всем говорил, чтобы прекратили. И вот недавно я повелся на эту провокацию. О содеянном жалею и приношу извинения верующим, которых я задел».