Кронштадт, у нас отмена! Изменения в Главном военно-морском параде как подарок ко Дню ВМФ

На этот год новая форма — это отсутствие в природе. Дело в том, что район опять объявил два конкурса: один — на создание рельефа (холмов) и расстановку 40 сосен, второй — на растения (45 тысяч однолетних сине-бело-голубых цветов, 3,5 тысячи — осоки, 15 можжевеловых кустов, по 800 роз и гортензий). Каждый контракт оценили в 37 млн рублей, оба достались компании «Коммунальная экология» Нани Закиевой. Эта компания постарше, чем прошлогодний «Базис», но в Петербург, по странному стечению обстоятельств, перебралась аккурат перед конкурсами — в феврале — мае 2024 года, до этого она квартировала в Москве, и там же прослеживаются ее немногочисленные контракты. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Надо ли говорить, что удачно доставшийся подряд на сад в Кронштадте раз в 10 превышает по объему ее традиционную годовую выручку (исключение — 2020 год, когда выручка составила 30 млн).