В Ростове-на-Дону власти показали, как будет выглядеть Левобережье после застройки

— За счет инвесторов будут возведены ледовый комплекс на участке площадью 1,8 га, развлекательный центр на территории в 0,3 га, физкультурно-оздоровительный комплекс на территории в 1 га, который включает плавательный бассейн длинной 25 м, а также появится кафе, — рассказал глава администрации.