В Ростове-на-Дону власти показали, как будет выглядеть Левобережье после застройки

В Ростове-на-Дону показали, как будет выглядеть Левобережье после застройки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, сегодня создается рекреационная зона для комфортного семейного отдыха. Также предусмотрено возведение нескольких физкультурно-оздоровительных и развлекательных объектов.
— За счет инвесторов будут возведены ледовый комплекс на участке площадью 1,8 га, развлекательный центр на территории в 0,3 га, физкультурно-оздоровительный комплекс на территории в 1 га, который включает плавательный бассейн длинной 25 м, а также появится кафе, — рассказал глава администрации.
Также на территории будут располагаться два футбольных поля. Отметим, что работы по возведению спортивных объектов уже ведутся. Строительство планируется завершить в следующем году.