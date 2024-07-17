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В Ростове-на-Дону власти показали, как будет выглядеть Левобережье после застройки

Власти Ростова рассказали о планах по застройке Левобережья.

В Ростове-на-Дону показали, как будет выглядеть Левобережье после застройки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, сегодня создается рекреационная зона для комфортного семейного отдыха. Также предусмотрено возведение нескольких физкультурно-оздоровительных и развлекательных объектов.

— За счет инвесторов будут возведены ледовый комплекс на участке площадью 1,8 га, развлекательный центр на территории в 0,3 га, физкультурно-оздоровительный комплекс на территории в 1 га, который включает плавательный бассейн длинной 25 м, а также появится кафе, — рассказал глава администрации.

Также на территории будут располагаться два футбольных поля. Отметим, что работы по возведению спортивных объектов уже ведутся. Строительство планируется завершить в следующем году.

строительство