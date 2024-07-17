Краснодарские школьники с 1 сентября будут питаться по новому меню

В меню обедов войдут новые первые блюда, среди которых рассольник «Южный», борщ «Кубанский» с фасолью и уха с рыбными колобками. Непопулярные у школьников блюда из печени заменили на аналогичные из мякоти говядины, а в запеканку добавили какао — теперь она будет полосатой, как торт «Зебра». Всего разработано 10 рационов.
Решение об обновлении рациона учеников было принято городским советом по питанию. К разработке новых приемов приготовления привлекли лучших технологов. Пилотный запуск 10-дневного сбалансированного питания провели в апреле-мае на базе пищеблоков нескольких учебных заведений. В проекте принимали участие более 2 тыс. младшеклассников, их родители и педагоги.
Сейчас меню направлено в краевой Центр гигиены и эпидемиологии для проведения экспертизы.