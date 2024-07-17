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Электрики устраняют последствия энергоаварии в Прикубанском округе Краснодара

В Краснодаре отключены 19 подстанций.

В Краснодаре энергоавария вывела из строя 19 подстанций. Без света остались жители Прикубанского округа краевого центра.

«Света нет в домах по улицам Алуштинская, Буковая, Бульварная, Есаульская, Плотниченко, Российская, Седина, Сумская, Филицина, Янтарная, Балетная, Балканская, Белозёрная, Геологическая, Есенина, Палаточная, Пригородная, проезд Южный, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Гришина, Островная, Договорная, Раздольная, Ясная, Холмская», — сообщили в ЕДДС Краснодара.

Специалисты электросетей уже приступили к ликвидации последствий аварии на электросетях.

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