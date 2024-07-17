Электрики устраняют последствия энергоаварии в Прикубанском округе Краснодара

«Света нет в домах по улицам Алуштинская, Буковая, Бульварная, Есаульская, Плотниченко, Российская, Седина, Сумская, Филицина, Янтарная, Балетная, Балканская, Белозёрная, Геологическая, Есенина, Палаточная, Пригородная, проезд Южный, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Гришина, Островная, Договорная, Раздольная, Ясная, Холмская», — сообщили в ЕДДС Краснодара.