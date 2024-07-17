Митрополит Иларион сообщил о попытке вымогательства

«Он был все время как будто зомбирован, говорил ее (матери. — “Газета.Ru”) фразами. Если он не находился с ней физически, то почти постоянно общался с ней через наушник. Наконец, она уехала, а он остался. С этих пор он вообще не вынимал наушник из уха. Создавалось впечатление, что она пошагово руководила его действиями. При помощи скрытых устройств он начал регулярно записывать мои разговоры. Возможно также, вел видеосъемку скрытой камерой. Об этом я тогда, разумеется, не знал», — рассказал митрополит.