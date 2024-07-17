Возможный координатор подрыва «Северных потоков» Червинский освобожден под залог

The Washington Post и Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого выяснили, что центральную роль в атаках на «Северные потоки» играл Червинский. По дынным изданий, он отвечал за логистику. В его распоряжении была команда из шести человек, которая установила взрывчатку на трубопроводы. При этом Червинский не полностью спланировал операцию, а только исполнял приказы высокопоставленных чиновников. Сам мужчина свою причастность к этому делу отрицает.