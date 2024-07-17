Возможный координатор подрыва «Северных потоков» Червинский освобожден под залог

На Украине из СИЗО вышел бывший разведчик Роман Червинский. Мужчина находился под арестом после неудачной попытки угнать российский самолет, из-за которой ВС РФ смогли ударить по аэродрому в Канатово. Западные СМИ также считают экс-офицера координатором взрывов на «Северных потоках», хотя он сам настаивает на своей непричастности к инциденту. Залог за Червинского в размере 9 млн гривен внес бывший президент Украины Петр Порошенко.
Экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, которого западные СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», выпустили из следственного изолятора под залог. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Залог в размере 9 млн гривен (более $219 тыс.) внес бывший президент Украины Петр Порошенко.
По словам одного из адвокатов подсудимого Константина Глобы, судебное заседание 15 июля, на котором рассматривался вопрос об изменении меры пресечения экс-офицеру, продолжалось семь часов. 27 депутатов Рады и еще 51 человек были готовы взять Червинского на поруки. В прошлом суд несколько раз отклонял ходатайства защиты о его выходе под залог и оставлял мужчину под арестом.
Следующее заседание по делу бывшего офицера в Кировоградском районном суде намечено на 24 июля и пройдет в закрытом режиме.
Попытка угнать самолет РФ.
В апреле 2023 года сотрудники правоохранительных органов Украины арестовали Червинского по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в 2022 году мужчина попытался завербовать российского летчика, убеждая его угнать самолет и переправить его в республику. При этом мужчина действовал без согласия украинских спецслужб. Военнослужащий сам вел переговоры с летчиком РФ и даже перевел ему около $4 тыс. Впоследствии выяснилось, что Червинский общался с сотрудниками ФСБ.
В день, когда Червинский с сослуживцами собирались встречать самолет на аэродроме Канатово, РФ нанесла по нему ракетный удар. В результате утечки данных 17 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один командир погиб, два истребителя оказались уничтожены, а взлетная полоса — повреждена. Сейчас Червинскому грозит до 12 лет лишения свободы.
После объявления суммы залога, который надо было внести до 4 августа, адвокат обвиняемого Андрей Иосипов сообщил, что его подзащитный не готов «здесь и сейчас» внести такие деньги, но даже определение суммы стало важным шагом.
«Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний — он сегодня будет на свободе», — написал Порошенко в своем Telegram-канале 16 июля.
Координатор атак на «Севпотоки»?
The Washington Post и Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого выяснили, что центральную роль в атаках на «Северные потоки» играл Червинский. По дынным изданий, он отвечал за логистику. В его распоряжении была команда из шести человек, которая установила взрывчатку на трубопроводы. При этом Червинский не полностью спланировал операцию, а только исполнял приказы высокопоставленных чиновников. Сам мужчина свою причастность к этому делу отрицает.
По мнению директора по экономическому направлению Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, публикация западных СМИ нацелена на то, чтобы выставить кого-то ответственным за диверсию:
«Сейчас это выглядит больше как внутриполитические украинские или даже при взаимодействии с западными партнерами попытки найти формального виновного. Есть и много других сопутствующих факторов, которые делают поиск этой фигуры сейчас удобным».
По данным Der Spiegel, Червинский много лет работал на Службу безопасности Украины, после чего устроился в Главное управление разведки минобороны страны. В 2020 году он якобы курировал план по «заманиванию» бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. По словам самого Червинского, он также «планировал и осуществлял» операции по убийству «лидеров пророссийских сепаратистов» и по «похищению свидетеля» крушения самолета рейса MH17 в Донбассе.