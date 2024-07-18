В ФНПР рекомендовали уходить домой при превышении температуры на рабочем месте

С начала июля в стране произошло уже несколько случаев, когда из-за жары людям становилось плохо на рабочем месте. Это обычные курьеры, сотрудники складов, заводов. Одного человека медикам спасти не удалось. При этом просто закончить работу и уйти с работы в жару, сотрудники не могут. Им нужно написать жалобу и ждать проверки.
Температура на градусниках во многих регионах страны продолжает держаться на отметках больше 30. Не у всех хватает здоровья работать в таких условиях. В Челябинске рабочий завода потерял сознание из-за жары и получил травму головы. Об этом сообщили в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Сотрудник работал в помещении, обшитом металлом, в котором температура превышала допустимую. Сотрудники Wildberries в городе Алексин Тульской области пригрозили забастовкой из-за жары и отсутствия воды на складах. По соцсетям разошлись сообщения работников, в которых они писали: «Люди теряют сознание, вентиляции нет, воды попить нет возможности», «Вчера девчонке плохо стало, приезжала скорая».
В маркетплейсе отчитались, что на объектах увеличено количество кулеров с питьевой водой, устанавливаются вентиляторы, обеспечивается ночное проветривание помещений. Одному из сотрудников — 48-летнему мужчине стало плохо 9 июля, медикам спасти его не удалось. У мужчины не выдержало сердце. Один из курьеров службы доставки пожаловался, что ему не разрешили закончить работу раньше, когда ему стало плохо из-за жары, сообщил Telegram-канал Readovka. Разбираться в нюансах не стали, прислали стандартный ответ: что о сокращении рабочего дня следовало сообщить накануне, и перерыв в течение последнего рабочего часа не предусмотрен.
То, что в такую жару, зафиксировано всего несколько случаев, когда людям стало плохо, говорит о том, что система контроля работает, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом не все случаи на виду. Некоторые люди обращаются в больницу с тепловым ударом, проблемами с давлением и сердцем, не указывая, что причиной ухудшения здоровья стала жара на работе. В то же время есть нарушения, которые происходят у всех на виду, когда люди работают в жару на улице, те же курьеры, обращает внимание Ярослав Нилов.
«Действительно, далеко не все работодатели принимают достаточные меры, для того чтобы защитить работников от перегрева», — говорит главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков. Компании не спешат предпринимать какие-либо усилия, рассчитывая, что через несколько дней температура снизится, и проблема разрешится сама собой. «Работодатели не хотят тратить на охрану труда и здоровья сотрудников дополнительные средства», — рассказывает он.
В группе риска находятся люди в возрасте и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если говорить о профессиях, то в первую очередь в жару подвергают себя опасности сотрудники, работающие на улице, например, курьеры и почтальоны, а также в офисных некондиционируемых помещениях и складах — металлических помещениях, которые сильно нагреваются в жару, отмечает Алексей Безюков.
По Трудовому кодексу РФ (ТК РФ) работодатель обязан обеспечить сотруднику безопасные условия труда. Также ТК РФ предписывает соблюдение СанПиН, говорит главный научный сотрудник НИИ Труда Александр Сафонов. И есть СанПиН, которым должны руководствоваться работодатели при работе в жару. В 2021 году нормы были изменены, новый СанПиН 1.2.3685−21 не содержат требования сокращать рабочий день во время жары, рассказывает Гульнара Ручкина, декан Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ. «При температуре воздуха на рабочем месте выше допустимых диапазонов работодатель обязан либо обеспечить температуру воздуха в допустимых пределах, либо приостановить работу, но не сокращать рабочий день», — рассказывает она. Также есть рекомендации Роспотребнадзора с описанием комфортных температур и сокращении рабочего дня при их превышении, но они носят рекомендательный характер.
Стандартный путь сотрудника, которому приходится работать в жарком помещении: замеры температуры, обращение к руководству и в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор. Но если времени ждать проверки нет, и человек чувствует себя плохо, надо оформлять больничный и уходить с работы, советует Ярослав Нилов. Покинуть рабочее место рекомендуют и в ФНПР, даже если до обращения к врачу дело еще не дошло. «В случае угрозы жизни работник имеет право остановить работу и покинуть свое место, известив работодателя. Лучше если это будет коллективное решение», — считает Алексей Безюков. При этом необходимо зафиксировать нарушение, сделать фото, видео, если есть градусник, то зафиксировать его показатели. К сожалению, сейчас нет норм, которые бы обязывали работодателей иметь градусники в помещениях, говорит Александр Сафонов. Это упростило бы фиксацию нарушений.