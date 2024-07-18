В ФНПР рекомендовали уходить домой при превышении температуры на рабочем месте

Стандартный путь сотрудника, которому приходится работать в жарком помещении: замеры температуры, обращение к руководству и в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор. Но если времени ждать проверки нет, и человек чувствует себя плохо, надо оформлять больничный и уходить с работы, советует Ярослав Нилов. Покинуть рабочее место рекомендуют и в ФНПР, даже если до обращения к врачу дело еще не дошло. «В случае угрозы жизни работник имеет право остановить работу и покинуть свое место, известив работодателя. Лучше если это будет коллективное решение», — считает Алексей Безюков. При этом необходимо зафиксировать нарушение, сделать фото, видео, если есть градусник, то зафиксировать его показатели. К сожалению, сейчас нет норм, которые бы обязывали работодателей иметь градусники в помещениях, говорит Александр Сафонов. Это упростило бы фиксацию нарушений.