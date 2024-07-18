РЭО предложил направить экологические штрафы на закупку мусорных контейнеров

«Отдельно отмечу, что все полномочия по принятию решений сосредоточены в руках регионов — где-то регионы могут принять решение по бюджетному субсидированию, а где-то предусматривать расходы региональных операторов в рамках тарифных решений. При этом мы предложили использовать еще один источник средств, который сейчас на эти цели использовать нельзя, это экологические штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду, которые сейчас могут расходоваться только на ликвидацию вреда окружающей среде. Логично было бы их использовать так, чтобы такого вреда было меньше, и создавать на эти средства инфраструктуру по обращению с отходами», — отметил Буцаев.