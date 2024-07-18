Жилплощадь в космосе: в Театре Сатиры засияет «Планета Ширвиндт»

Планета — не случайная метафора. Дело в том, что небесное тело, планета под названием Ширвиндт, действительно существует, ее открыла астроном Людмила Карачкина в 1983 году, а 3 мая 1996 года планете присвоили имя — точнее, фамилию Александра Анатольевича. К слову, сам Ширвиндт об этом говорил так: «Малая планета под названием Shirvindt — всего 10 км в длину. Я имею собственную площадь в космосе, “летаю” где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская…».