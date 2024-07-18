Жилплощадь в космосе: в Театре Сатиры засияет «Планета Ширвиндт»

Александру Ширвиндту 19 июля исполнилось бы 90 лет. Театр сатиры, в котором артист прослужил много лет, пройдя путь от актера до художественного руководителя, а в последние годы — президента театра, с неизменной любовью вспоминает народного артиста. А в день его юбилея покажет уникальный спектакль-концерт — «Планета Ширвиндт».
Планета — не случайная метафора. Дело в том, что небесное тело, планета под названием Ширвиндт, действительно существует, ее открыла астроном Людмила Карачкина в 1983 году, а 3 мая 1996 года планете присвоили имя — точнее, фамилию Александра Анатольевича. К слову, сам Ширвиндт об этом говорил так: «Малая планета под названием Shirvindt — всего 10 км в длину. Я имею собственную площадь в космосе, “летаю” где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская…».
Спектакль «Планета Ширвиндт» поставили ученики мастера, режиссер Антон Буглак. Жанр постановки назвали «признанием в любви», но есть у нее и еще одно определение: «ироничное баловство, милое хулиганство». И это очень точно характеризует театральный стиль самого Александра Ширвиндта, который умел ко всему относиться с юмором, а ирония и самоирония были его фирменным знаком.
Сюжет спектакля включает в себя документальную хронику, эстрадные номера и смешные, порой действительно «хулиганские» истории про Александра Ширвиндта, рассказанные когда-то им самим.
Режиссер Антон Буглак подчеркивает: «Мы не хотели делать вечер памяти с большим торжеством и долгими претенциозными речами, Александр Анатольевич не любил подобное. Мы решили сделать вечер, посвященный человеку, который с большой иронией относился к себе».
Артист, сценарист, режиссер, автор блестящих мемуаров, преподаватель и телеведущий — Александр Ширвиндт обладал многими талантами. Отразить их все в одном спектакле, наверное, непросто. Но важно отметить, что предстоящая премьера не будет одноразовым представлением, как это нередко случается с памятными спектаклями.
1 октября Театр сатиры покажет расширенную версию спектакля, приуроченную к 100-летнему юбилею театра. В праздничной постановке, открывающей сезон, примут участие знаменитые друзья Александра Анатольевича, будут здесь и известные номера артиста, которые исполнят его ученики и коллеги.