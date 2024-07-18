Культурная неделя: выбор «Известий»

В филиале Музея Победы — Музее «Г. О. Р. А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии») состоится первый иммерсивный фестиваль «История в лицах». В различных локациях музея на Поклонной горе будут воссозданы события военных лет. Посетителей будут встречать реконструкторы, которые познакомят всех желающих с фронтовым бытом. Также их ждут спектакли и музыкально-поэтические концерты, посвященные Великой Отечественной. Все желающие пройдут тематические мастер-классы. Красноармеец покажет, что было в вещмешке у советского солдата и научит наматывать портянки. Артисты творческого объединения выпускников Института современного искусства из мастерской заслуженного артиста России Владимира Стержакова приглашают на спектакль «Найти человека» по произведению Агнии Барто.