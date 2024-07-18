Кто в лес: в Парке Малевича открыли новую арт-экспозицию

Если быть точным, «Акведук» был создан еще 2008 году — для частного парка, но только сейчас его может оценить широкая публика. Повторяя контуры античного моста, инсталляция, однако, лишена каменной основательности. И — опять-таки — она просматривается насквозь: прочность конструкции сочетается с внешней воздушностью. Будто это мираж. Здесь можно вспомнить об излюбленном живописном жанре раннего романтизма — пейзажах с руинами. Такие мастера, как Юбер Робер, в начале XIX века писали развалины строений древнего мира, ностальгируя по прекрасному далеко и напоминая о бренности сущего. Константинов перенимает у них эстафету, но создает не картину, а сам объект, соединяющий времена.