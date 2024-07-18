«Сергею Бурунову не хватает мощной роли»

Авторы — люди очень эгоистичные. Любые замечания мастера воспринимаются через призму собственного эго. Им сложно принять, что у них есть проблема. Проще свалить всё на окружающих. «Мама же сказала, что я классно пишу. Буду продолжать и дальше». Мастерство приходит, когда все вокруг тебя пишут и читают. Какой бы ты ни был сноб и эгоист, рано или поздно в тебе просыпается адекватный человек, который начинает понимать, как буквы работают на те эмоции, которые ты хочешь вызвать. А теория — она минимальна.