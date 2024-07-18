Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе отмечают Афанасьев день. Но у праздника есть еще одно название — Месяцев день. Название появилось из-за того, что 18 июля всегда наблюдали за месяцем. Так, если он играет, то будет богатый урожай. А если месяц хорошо виден на небе, то ждали теплой и сухой осени.