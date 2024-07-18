Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе отмечают Афанасьев день. Но у праздника есть еще одно название — Месяцев день. Название появилось из-за того, что 18 июля всегда наблюдали за месяцем. Так, если он играет, то будет богатый урожай. А если месяц хорошо виден на небе, то ждали теплой и сухой осени.
Что нельзя делать 18 июля
Не рекомендуется быть в плохом настроении, злиться, конфликтовать, ругаться. В Афанасьев день мужчинам нельзя заниматься работами, связанными со строительством и ремонтом. Считается, что можно получить травму, которая будет заживать на протяжении долгого времени. Кроме того, день не следует проводить в одиночестве.
Что можно делать 18 июля
По традиции, 18 июля всегда смотрели на месяц, чтобы узнать, каким именно окажется урожай. Также в огородах в указанный день боролись с бабочками-капустницами, чтобы не остаться без урожая.
Согласно приметам, большое количество звезд на небе указывает на ясную погоду. В том случае, если месяц светит ярко, то осень окажется теплой. Если на небе звезд не видно, что ждали ненастной погоды.