«Мой отец, мама и бабушка — из Беларуси». Певец Олег Газманов признался, что у него белорусские корни

— Я по паспорту — белорус. Я родился в Калининграде, прожил всю жизнь в России. Мой отец, мама и бабушка — из Беларуси. Бабушка долгое время жила в Минске. Кстати, я к ней приезжал практически каждый год, меня оставляли лет с шести, — сказал певец.