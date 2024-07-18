«Мой отец, мама и бабушка — из Беларуси». Певец Олег Газманов признался, что у него белорусские корни

Популярный певец Олег Газманов рассказал, как передает БелТА, о том, что у него белорусские корни.
72-летний Олег Газманов не так давно выступил на «Славянском базаре», на фестивальную сцену он поднимался, к радости его поклонников, не один раз, и всегда констатировал: здесь царит совершенно неповторимая и уникальная атмосфера «определенная и свойственная именно Витебску». Как оказалось, у артиста — белорусские корни.
— Я по паспорту — белорус. Я родился в Калининграде, прожил всю жизнь в России. Мой отец, мама и бабушка — из Беларуси. Бабушка долгое время жила в Минске. Кстати, я к ней приезжал практически каждый год, меня оставляли лет с шести, — сказал певец.
Олег Газманов рассказал: его мама была врачом и нередко была вынуждена ездить в Москву на курсы повышения квалификации, а юного будущего артиста «подбрасывала бабушке».
Но и это еще не все: будущий есаул постсоветской сцены даже учился в Беларуси, правда, было это недолго.
— У меня, конечно, и друзья появились, одно время даже в школе проучился здесь чуть ли не месяц — это было в 1961 году.