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«Мой отец, мама и бабушка — из Беларуси». Певец Олег Газманов признался, что у него белорусские корни

Певец Олег Газманов признался, что у него белорусские корни по матери и по отцу.

Источник: Комсомольская правда

Популярный певец Олег Газманов рассказал, как передает БелТА, о том, что у него белорусские корни.

72-летний Олег Газманов не так давно выступил на «Славянском базаре», на фестивальную сцену он поднимался, к радости его поклонников, не один раз, и всегда констатировал: здесь царит совершенно неповторимая и уникальная атмосфера «определенная и свойственная именно Витебску». Как оказалось, у артиста — белорусские корни.

— Я по паспорту — белорус. Я родился в Калининграде, прожил всю жизнь в России. Мой отец, мама и бабушка — из Беларуси. Бабушка долгое время жила в Минске. Кстати, я к ней приезжал практически каждый год, меня оставляли лет с шести, — сказал певец.

Олег Газманов рассказал: его мама была врачом и нередко была вынуждена ездить в Москву на курсы повышения квалификации, а юного будущего артиста «подбрасывала бабушке».

Но и это еще не все: будущий есаул постсоветской сцены даже учился в Беларуси, правда, было это недолго.

— У меня, конечно, и друзья появились, одно время даже в школе проучился здесь чуть ли не месяц — это было в 1961 году.