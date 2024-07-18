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В Приамурье 18 июля ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

В Амурской области сегодня, 18 июля, ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 89% 755 мм рт. ст. +25°

Как сообщили в Амурском центре гидрометеорологической службы, из-за ухудшения погодных условий могут возникать аварии на объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения, системы ЖКХ. Граждан просят соблюдать правила безопасности, по возможности воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, не выходить в лес и на водные объекты.