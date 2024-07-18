В Приамурье 18 июля ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

Как сообщили в Амурском центре гидрометеорологической службы, из-за ухудшения погодных условий могут возникать аварии на объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения, системы ЖКХ. Граждан просят соблюдать правила безопасности, по возможности воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, не выходить в лес и на водные объекты.